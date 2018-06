Thom de Graaf wordt nieuwe vicepresident Raad van State

Thom de Graaf (61) wordt vicepresident van de Raad van State. Het kabinet draagt de D66-senator voor als opvolger van de huidige vicepresident Donner, die met pensioen gaat.

Minister Ollongren benadrukte dat De Graaf beschikt over heel brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Volgens haar past hij goed in het profiel dat door de Raad zelf is opgesteld.'.

De Graaf heeft rechten gestudeerd. Hij heeft een lange staat van dienst in politiek Den Haag. Hij was onder meer fractievoorzitter van D66 in de Tweede en Eerste Kamer en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en vicepremier in het kabinet-Balkenende II. Verder was hij burgemeester van Nijmegen.

Dagelijkse leiding

De D66'er gold lange tijd als enige kandidaat om CDA'er Donner op te volgen, tot oud-minister Dijsselbloem (PvdA) liet blijken dat hij interesse had in de prestigieuze functie. Toen gisteren bleek dat hij afviel, was vrijwel zeker dat De Graaf de nieuwe vicepresident zou worden.

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter. De voorzitter is volgens de Grondwet de koning, maar dat is een puur symbolische en ceremoniƫle functie. De dagelijkse leiding ligt in handen van de vicepresident.