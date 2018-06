'Oud-minister Dijsselbloem afgevallen als kandidaat voor Raad van State'

Oud-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiƫn is niet langer kandidaat voor het vicepresidentschap van de Raad van State. Ingewijden bevestigen het bericht van RTL Nieuws dat de PvdA'er te horen heeft gekregen dat hij is afgevallen voor de functie die ook wel wordt aangeduid als 'onderkoning van Nederland'.

Dat betekent dat Thom de Graaf (D66) vermoedelijk de nieuwe vicepresident wordt van de Raad van State, het onafhankelijke adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van Nederland. Binnenlandse Zaken wil dat nog niet bevestigen, omdat de procedure nog niet zou zijn afgerond.

Thom de Graaf leidt op dit moment de fractie van D66 in de Eerste Kamer. Hij is ook voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de vroegere HBO-Raad.

Strijd om opvolging Donner

De vacature van vicevoorzitter van de Raad van State is ontstaan door het aanstaande vertrek van CDA'er Piet Hein Donner. Hij gaat met pensioen.

De Graaf was lange tijd de enige kandidaat om Donner op te volgen tot Dijsselbloem liet blijken dat ook hij interesse had in de functie. Een aantal leden van de Raad van State zou hem hebben gevraagd te solliciteren. Zij zouden zelf de opvolger van Donner willen selecteren in plaats van de benoeming van de regering af te wachten.

Dijsselbloems kandidatuur stelde de coalitie voor een dilemma. De kandidaat van het kabinet zou De Graaf al die tijd zijn geweest. Als hij het ook werkelijk wordt, ligt het verwijt van achterkamertjespolitiek op de loer.