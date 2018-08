Kleinere groenten en vruchten toch in de schappen

Telers trokken een maand geleden aan de bel bij LTO, de belangenorganisatie van boeren en tuinders. "Je kunt omdraaien met je vrachtwagen vol tomaten en ze dumpen, maar dat is anno 2018 volgens mij niet houdbaar", zegt een woordvoerder van de zuidelijke afdeling ZLTO. "Het is goed voedsel, dat willen we niet verspillen, dus voor deze tweedeklasproducten zoeken we een oplossing."

Lang niet alle tweedeklasproducten komen in de schappen terecht. Zo is dat bij de uien een kleine 10 procent, schat de woordvoerder. "Het is in ieder geval een begin en een duidelijk signaal."