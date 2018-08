'Nieuwe' foto van Beatrix en baby Willem-Alexander op Instagram

Een piepjonge kroonprins Willem-Alexander met zijn moeder Beatrix in de tuin van Kasteel Drakensteyn. De RVD publiceerde vandaag op Instagram een ongeveer 50 jaar oude zwartwit-foto van de twee. Op de foto is te zien hoe Willem-Alexander met een parapluutje in zijn hand in een wagentje zit. Zijn moeder zit gehurkt naast hem en lacht.

Het bijzondere moment werd vastgelegd door Max Koot die kort na de Tweede Wereldoorlog de vaste portretfotograaf van het Koninklijk Huis was. Begin jaren 90 overleed Koot, maar zijn beelden zijn goed bewaard gebleven.

De Rijksvoorlichtingsdienst plaatst vaker archiefbeelden op social mediakanalen van het Koninklijk Huis. Deze foto werd geplaatst in het kader van #throwbackthursday. De post is rond het middaguur geplaatst en binnen een paar uur al bijna 10.000 keer geliket. "Echt een lieve foto", "Schitterend", reageren mensen.