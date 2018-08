Vervolging in zaak-Nicky Verstappen veel lastiger door verjaring

Vanaf morgen is het lastiger iemand voor de rechter te krijgen in de zaak-Nicky Verstappen. Op 10 augustus is het twintig jaar geleden dat de 11-jarige jongen verdween uit zijn tent tijdens een zomerkamp, wat betekent dat een aantal mogelijke strafbare feiten morgen is verjaard. Nicky's levenloze lichaam werd een dag na zijn verdwijning gevonden op de Brunssummerheide.

De dag van morgen is een voorname juridische deadline in de zaak, zegt hoogleraar strafrecht Göran Sluiter tegen 1Limburg. "Stel dat we uitkomen bij ontvoering, dan is dat verjaard. Zware mishandeling met de dood tot gevolg - ook verjaard. Het onttrekken aan het ouderlijk gezag eveneens." Bij ernstigere aanklachten als moord en doodslag is dat overigens niet het geval.

Kans op succes kleiner

Strafrechtgeleerde en oud-rechter Theo de Roos onderschrijft het belang van de deadline. "Voor de onderzoekers en het Openbaar Ministerie is twintig jaar een ongelooflijk belangrijke grens." Volgens De Roos en andere strafrechtdeskundigen wordt de kans op succes in de zaak-Verstappen nu kleiner.

Justitie reageert in een korte schriftelijke verklaring op de verjaring: "Het onderzoeksteam is zich bewust van dit proces."

Misbruikt?

De doodsoorzaak van de jongen uit Heibloem is tot nu toe onbekend. Ook is onduidelijk of hij seksueel is misbruikt. En juist voor zo'n aanklacht, waarvoor de verjaring niet geldt, heeft het OM hard bewijs nodig om iemand achter de tralies te krijgen.

"Ze zullen ongetwijfeld extra aandacht schenken aan die ernstige misdrijven om te kijken of daar voldoende bewijs voor is. Als dat niet zo is, kan het zijn dat de zaak afstuit op een niet-ontvankelijkheid. Dan is de verjaring fataal voor het vervolg", zegt De Roos.

Feiten waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat en sommige zedendelicten met een minderjarig slachtoffer kunnen niet verjaren.

Dna-onderzoek

Op dit moment loopt er een grootschalig dna-onderzoek. Duizenden mannen hebben hieraan meegewerkt. Het onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de dood van Nicky Verstappen en mogelijk tot een verdachte leiden.

"Het wordt een probleem als justitie een aantal feiten had willen meenemen en dat niet meer kan vanwege de verjaring", zegt deskundige Sluiter. "Ik denk dat dan de discussie over de verjaringstermijn weer zal oplaaien."