Geen onderzoek naar rijgedrag slachtoffer straatrace Loosdrecht

Er komt geen onderzoek naar het rijgedrag van de vrouw die in 2016 het slachtoffer werd van een straatrace in Loosdrecht tussen een vader en een zoon. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft het verzoek van de verdachten afgewezen, omdat het de noodzaak daarvan niet inziet.

De vader en de zoon hadden inzage gevraagd in de resultaten van het bloedonderzoek bij het slachtoffer, de 19-jarige Fleur Balkestein. Dit om vast te stellen of ze gedronken had. Volgens het hof is daar bij eerder onderzoek geen enkele aanwijzing voor gevonden.

Ook krijgen de vader en zoon geen inzage in haar belgegevens. Ze hoopten daarin bewijzen te vinden dat ze op het moment van het ongeluk haar mobiele telefoon gebruikte. Ook daar is volgens het hof geen enkele aanwijzing voor. Ook andere verzoeken voor nieuw onderzoek werden afgewezen.

Meer dan 100 kilometer te hard

Balkestein draaide op de avond van 16 maart 2016 vanuit een uitrit een weg op binnen de bebouwde kom van Loosdrecht. Haar auto werd toen geramd door de Porsche 911 van ondernemer Walter van W. Die hield een straatrace met zijn zoon. Ze reden meer dan 100 kilometer te hard. De vader had twee keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan.