Aantal stamceldonoren neemt toe, maar geld raakt op

Het aantal stamceldonoren in Nederland neemt toe, maar het succes heeft een keerzijde. Het geld bij donorbank Matchis begint op te raken omdat de aanmeldingen geld kosten.

"Het budget is nog niet op, maar het begint wel op te raken", zegt directeur Jaap Dijkman van donorbank Matchis in het NOS Radio 1 Journaal. "Elke aanmelding kost ongeveer 35 euro. We moeten een wattenstaafje naar het lab sturen. Daarvan wordt een weefselprofiel gemaakt dat vervolgens wordt vergeleken met profielen van patiƫnten. Zo kan een match ontstaan."

De kans dat een match wordt gevonden is 1 op 50.000. "Daarom hebben we zoveel donoren nodig", zegt Dijkman. "Een miljoen donoren zou optimaal zijn."

Voetballer

De stijging van het aantal donoren komt volgens Dijkman door het toegenomen bewustzijn onder de bevolking. Een belangrijke reden daarvoor is de aandacht die de Duitse voetballer Lennart Thy kreeg met zijn donatie.

Thy liet vorig seizoen als speler van VVV een wedstrijd tegen PSV schieten, omdat hij was opgeroepen om stamcellen te doneren. Zeven jaar eerder had hij dna afgestaan om in de toekomst iemand met bloedkanker te kunnen helpen. Toen er begin dit jaar een match bleek te zijn, besloot hij mee te werken aan een stamceldonatie.

Het besluit van Thy werd in alle eredivisiestadions en de media als een heldendaad bejubeld. Ook blijkt de actie een positieve invloed te hebben gehad op het aantal donoren dat zich aanmeldt, bevestigt Dijkman.

Dit jaar werden bijna 60.000 donoren geregistreerd. Daar kunnen er volgens Dijkman nog wel zo'n 5000 bij. "Maar we weten niet of we het gaan redden als er morgen een nieuwe Lennart Thy opstaat."