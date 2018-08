Rode Kruis: tot nu toe 160.000 euro opgehaald voor Syrië

Nederlanders hebben tot nu toe ruim 160.000 euro gedoneerd om Syriërs die terugkeren naar huis te helpen hun leven weer op te bouwen. Het Rode Kruis opende vorige week giro 7244 omdat veel ontheemde Syriërs terugkeren naar hun verwoeste huis.

Dit jaar gingen al zo'n 750.000 Syriërs terug naar steden waar voorheen werd gevochten, zoals Aleppo, Homs en Oost-Ghouta. Volgens de hulporganisatie is hun huis vaak veranderd in ruïnes en moeten ze hun leven in erbarmelijke omstandigheden weer opbouwen.

Het Rode Kruis is dankbaar voor de vele donaties, maar roept Nederlanders en bedrijven die nog niet hebben gedoneerd op dit alsnog te doen. Met kleine ingrepen kunnen huizen weer leefbaar worden gemaakt. Met het geld kunnen mensen ook worden geholpen toegang te krijgen tot schoon drinkwater, eten en medische hulp.

Hoewel ontheemden in delen van Syrië dus terugkeren naar huis, is dat vanwege de onveilige situatie nog lang niet overal mogelijk. In die gebieden blijft het Rode Kruis noodhulp verlenen.