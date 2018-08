'Totale verwoesting, maar ook een enorme veerkracht in Syrië'

"Het is ongelooflijk, maar de mensen zijn positief en blij omdat ze veilig zijn. Ze willen gewoon terug naar het leven dat ze voor de oorlog hadden", vertelt Lahr in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb een man ontmoet die tien familieleden heeft verloren in de oorlog, hij had alleen zijn dochter nog. Toch zei hij: zolang ik maar een brood per dag heb, heb ik voldoende."

Een toekomst

De komende periode start een nieuwe fase in Syrië. De herstart staat centraal in de veilige gebieden. Maar daar hebben de Syrische vluchtelingen hulp bij nodig. "We willen een veilig thuis voor ze regelen. Ze hebben basisbenodigdheden nodig zoals water, eten en medische zorg", legt Lahr uit.

En als de basisbenodigdheden geregeld zijn kan er worden gekeken naar de toekomst. "Voor de oorlog had bijna iedereen werk. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen weer een baan, een inkomen krijgen. Zo kunnen we ze weer een toekomst geven."