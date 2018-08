'Mondzorg in Nederland steeds minder toegankelijk'

De mondzorg in Nederland is steeds minder goed bereikbaar. Daarvoor waarschuwt decaan Albert Feilzer van het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA), de grootste academische opleiding in Nederland op dit gebied.

In een brief aan Eerste- en Tweede Kamerleden schrijft hij dat het ACTA zich grote zorgen maakt. "Omdat mondzorg nauwelijks in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, gaan steeds meer Nederlanders helemaal niet meer naar de tandarts, of stellen ze na een bezoek de behandeling uit", legt Feilzer uit in radioprogramma Nieuws en Co.

Volgens de decaan en hoogleraar Tandheelkunde is de mondzorg voor volwassenen te beperkt, schiet de mondzorg voor ouderen tekort en bezoekt een groot deel van de jeugd geen tandarts, ook al zijn kinderen wel verzekerd. "Dat is negatief voor de algehele gezondheid van Nederlanders en maakt de zorg uiteindelijk duurder."

Tekort tandartsen

Verder wordt al langer gewaarschuwd voor een tekort aan tandartsen. Daar is in sommige regio's al sprake van, stelt Feilzer in de brief. Hij verwacht dat de problemen de komende tijd toenemen. "De bevolking groeit, maar het aantal tandartsen neemt af. Er gaan meer mensen met pensioen dan wij opleiden."

Volgens het ACTA is het hoog tijd dat de branche zich samen met de overheid buigt over oplossingen. Maar de relatie tussen tandartsen en het ministerie van Volksgezondheid is verstoord, zegt Feilzer, mede door een experiment van minister Bruins voor Medische Zorg.

Bruins wil in 2020 een proef van maximaal vijf jaar beginnen waarbij mondhygiënisten meer zelfstandigheid krijgen. Zij mogen vanaf dan zelf gaatjes vullen, verdoven en röntgenfoto's maken. De ACTA-decaan roept de Eerste en Tweede Kamer op dit besluit voorlopig op te schorten, omdat de maatregel goed overleg tussen het ministerie en beroepsorganisaties in de weg staat.