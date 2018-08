Vrouwen met maagverkleining lopen risico bij zwangerschap

Vrouwen met een maagverkleining kunnen ernstige complicaties krijgen tijdens hun zwangerschap. Daarvoor waarschuwen artsen in het AD. Het gaat om complicaties die vaker voorkomen bij maagverkleiningen: problemen met galstenen en darmhernia's, een abnormale uitpuiling van de darmen waarbij een deel van de darmen zich door de buikwand duwt en flinke pijn veroorzaakt.

Bij zwangere vrouwen ligt het gevaar van een verkeerde diagnose op de loer, zegt Wouter Leclercq, chirurg in het Máxima Medisch Centrum. "Het probleem is namelijk dat de klachten vaak vergelijkbaar zijn met klachten die alle zwangere vrouwen hebben: buikpijn", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Dat leidt ertoe dat zwangere vrouwen zich melden bij een hulpverlener, maar dat die vervolgens denkt dat de klachten passen bij de zwangerschap en dus onschuldig zijn. Daardoor kan een vertraging optreden in de herkenning van de klachten.

"Zeker in het geval van een darmhernia kan de situatie snel verslechteren", zegt Leclercq. "De doorbloeding van de darm kan worden bedreigd. Er kan dan een prikkeling optreden richting het kindje waardoor dat veel te vroeg geboren kan worden. Als de darm zeer ernstig beschadigd raakt, kan die zelfs afsterven. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de zwangere vrouw."

Weinig bewustzijn

Helaas is het ziektebeeld nog niet heel bekend. "De combinatie van een jonge vrouw met een maagverkleining die zwanger wordt en dit ziektebeeld vervolgens doormaakt, is niet uitgebreid beschreven in de literatuur", zegt Leclercq.

Hij kent voorbeelden waarbij het volledig misging. "Bij een congres was er onlangs een arts uit Zwitserland die vertelde over een geval waarbij door dit probleem moeder en kind waren verloren."

Desondanks raden de artsen een maagverkleining niet af. "Onze bedoeling is het waarschuwen voor de klachten. Een jonge vrouw die al jaren vecht tegen overgewicht en een maagverkleining overweegt, raden we het zeker aan. Het is alsof een kettingroker stopt met roken: het is het beste wat je kunt doen."