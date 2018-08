'Hulpverlening Lombok komt vooral van particulieren'

Gisteren bezocht Maas een moskee die is ingestort. Hij acht de kans klein dat er nog overlevenden worden gevonden. "Ze verwachten meer lichamen te vinden. Overlevenden eigenlijk niet. De avond na de aardbeving hebben omwonenden nog stemmen gehoord vanonder het puin, maar die zijn maandag verstomd en sinds dat moment is er niets meer gehoord."

Gelaten

In andere dorpen gaat de reddingsoperatie ook moeizaam. "Een reddingswerker vertelde me dat het heel moeilijk is, omdat de bevolking verspreid is over allerlei tentenkampjes. Niemand is thuis, dus je kunt niet tellen waar iedereen is."

Ondertussen reageert de bevolking gelaten op de situatie. "Ze beseffen dat dit het is. Ze zijn niet woedend op de regering. De mensen rekenen nergens op. Als ze ergens wat kunnen krijgen, zijn ze daar blij mee."