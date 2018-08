Maduro wel degelijk aangevallen met drones, zegt Bellingcat

Het online-onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat zaterdag inderdaad is geprobeerd om de Venezolaanse president Maduro met drones aan te vallen. Dat beweerde Maduro zelf ook, maar brandweerlieden zeiden tegen persbureau AP dat in een appartement een paar honderd meter verderop een gastank was ontploft.

Maduro nam zaterdag in de hoofdstad Caracas een militaire parade af om de 81e verjaardag van de Nationale Garde te vieren. Tijdens zijn toespraak deed zich een explosie voor. Op beelden van de staatstelevisie keken Maduro en de mensen om hem heen verschrikt omhoog. De president werd daarna door veiligheidsmensen afgeschermd. De militairen die aan de parade meededen, vluchtten alle kanten op.

Bellingcat onderzocht video's die in de dagen daarna vrijkwamen. Op een van de video's is een drone te zien die neerstort, precies bij het appartement dat volgens de brandweer door een ontploffende gastank in brand was gevlogen.