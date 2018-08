Steeds meer sociale huurwoningen naar mensen met urgentieverklaring

Ook in Rotterdam stijgt deze groep urgenten. In 2017 deden bijna 650 mensen een urgentieaanvraag vanuit de maatschappelijke opvang, in 2015 waren dat er nog 200 minder. In Utrecht is het aandeel urgenten dat een sociale huurwoning kreeg, tussen 2016 en 2017 beperkt gestegen. Dit zou de komende jaren wel kunnen oplopen, omdat de gemeente nog bezig is met een plan voor het huisvesten van mensen uit de maatschappelijke opvang.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, ziet ook de groep ouderen onder sociale-huurwoningzoekers toenemen. "De trend is immers: zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aantal bejaardentehuizen neemt af, waardoor steeds meer ouderen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning." Ook is het aantal statushouders dat een sociale huurwoning betrekt, in grote steden de afgelopen jaren toegenomen, al neemt het vanaf 2016 over het algemeen wel weer af.

Lange inschrijftijd

Een stijgend aandeel urgenten betekent dat het voor niet-urgente woningzoekenden lastiger wordt een sociale huurwoning te krijgen. "Heb je in een stad als Amsterdam geen urgentieverklaring, dan vind je eigenlijk al helemaal geen sociale huurwoning meer", zegt een woordvoerder van Aedes. Daar is de gemiddelde wachttijd inmiddels 15 jaar. "Triest maar waar."

Bekijk de gemiddelde inschrijftijd voor woningzoekenden in de tabel hieronder: