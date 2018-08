Koelsysteem voor ebola-vaccins in Congo neergezet

In Noordoost-Congo zijn koelsystemen neergezet die een vaccin tegen ebola moeten beschermen tegen de warmte. De vaccins zijn nodig om de nieuwe uitbraak van ebola in het land de kop in te drukken. Van de 43 vermoedelijke gevallen van ebola zijn er intussen zestien bevestigd in het laboratorium. Daaronder zijn zeven sterfgevallen.

Daarnaast zijn er nog 27 sterfgevallen waarvan nog niet formeel bevestigd is dat ze het gevolg zijn van ebola.

De koelsystemen zijn neergezet in Beni, een stad vlak bij de grens met Uganda met ruim 100.000 inwoners. De vaccins moeten bewaard worden bij -80 graden Celsius, een enorme uitdaging in een gebied waar de gemiddelde maximumtemperatuur in deze tijd van het jaar zo'n 25 graden is. Alleen in de periode kort voor het daadwerkelijke gebruik kunnen de vaccins bewaard worden bij een temperatuur net boven het vriespunt.

Teams

Naar verwachting gaan de vaccinaties van mensen die in contact zijn gekomen met bevestigde en vermoedelijke ebola-patiënten morgen van start. Twaalf teams gezondheidswerkers gaan dan aan het werk in het gebied waar nu ebola is.

Het experimentele vaccin is ook bij de vorige ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo ingezet. Die uitbraak, in het westen van het land, was op 24 juli voorbij. In totaal werden 33.000 mensen die in direct of indirect contact met de 38 patiënten waren geweest gevaccineerd. De uitbraak eiste 29 levens.

Uganda

In het noordoostelijke grensgebied met Uganda waar de nieuwe uitbraak plaatsvindt, heerst grote onrust. Er zijn allerlei strijdgroepen actief die het gebied feitelijk tot oorlogsgebied maken. Dat leidt ertoe dat veel mensen rondtrekken en ook de grens met Uganda overgaan.

Dat land heeft al controles ingesteld aan de grenzen om te proberen te voorkomen dat mensen met ebola het land in komen.

West-Afrika

In 2014 en 2015 was er een enorme uitbraak van ebola in Liberia, Sierra Leone en Guinee. Toen verspreidde het virus zich razendsnel in het grensgebied van de drie landen, waartussen een levendig handels- en personenverkeer bestaat. 11.000 patiënten overleden en ruim 24.000 mensen werden ernstig ziek.