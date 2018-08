Wereldwijde 'hittetijd' dreigt, zeggen onderzoekers

Het kantelpunt ligt bij 2 graden. Daarna kunnen we niets meer doen, is te lezen. De bovengenoemde gevolgen zullen dan na een tot twee eeuwen merkbaar zijn. "Ons eco-systeem verandert dan van een vriend in een vijand", zegt een van de auteurs, Johan Rockström.

Momenteel is onze globale temperatuur al 1 graad hoger dan voor de industrialisering. De temperatuur stijgt verder met 0,17 graad per decennium. In het klimaatverdrag van Parijs staan wereldwijde maatregelen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Het streven is dat de temperatuur maximaal 1,5 tot 2 graden stijgt.

Toekomstplannen

Als we die klimaatdoelen kunnen halen, hoeven we ons dus niet druk te maken over dit scenario, claimen de wetenschappers. "We kunnen wereldwijd onze relatie met de toekomstige planeet beïnvloeden", zegt Röckstrom. Dat kan alleen als we de uitstoot van fossiele brandstoffen inperken, bomen planten, bossen beschermen en uitvinden hoe we de wereld kunnen beschermen tegen zonnestralen.

Niet iedereen is het eens met de conclusies van deze wetenschappers. Volgens sommigen zijn de resultaten te extreem of niet realistisch. "Dit rapport zegt dat we als mens klimaatverandering zelf volledig kunnen stoppen. Dat we de aarde zomaar kunnen laten afkoelen", zegt wetenschapper Phil Williamson. Ook zullen nooit alle mensen wereldwijd de gevolgen van klimaatverandering begrijpen, zegt onderzoeker Chris Rapley. "Als we kijken naar de geschiedenis, lijkt dit een naïeve hoop."