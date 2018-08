Grootste stijging prijzen in vijf jaar

De prijzen voor goederen en diensten zoals verzekeringen en energie zijn in vijf jaar tijd niet zo hard gestegen als afgelopen maand. Volgens het CBS stegen de consumentenprijzen met 2,1 procent. In juni was dat nog 1,7 procent.

Het is voor het eerst sinds september 2013 dat de prijzen met meer dan 2 procent stijgen.

Vooral de huren gingen in juli flink omhoog, met 2,3 procent. Jaarlijks worden de meeste huren op 1 juli aangepast. Ook de prijs van gas, elektriciteit en water nam toe, met 0,9 procent.

Rente

Het cijfer over de consumentenprijzen is een belangrijke indicatie voor de inflatie, maar het is niet hetzelfde. In het inflatiecijfer worden bijvoorbeeld ook de prijsstijgingen van koopwoningen en aandelen meegenomen.

De Europese Centrale Bank probeert al jarenlang de inflatie omhoog te krijgen, richting de 2 procent, door onder meer de rente te verlagen en vele honderden miljarden in de economie te pompen met een opkoopprogramma.

De ECB wil later dit jaar dat opkoopprogramma afbouwen, tenzij de economische ontwikkelingen tegenvallen. In de eurozone was de consumentenprijsstijging afgelopen maand 2,1 procent.