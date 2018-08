VVD ontkent spreekverbod Kamerlid Van Haga

De VVD ontkent dat Tweede Kamerlid Wybren van Haga niet met de media mag spreken. Ook is er volgens de partij geen sprake van dat hij zijn ernstige zieke vrouw niet mocht bijstaan omdat hij in de Tweede Kamer verwacht werd, zoals HP/De Tijd meldt.

Van Haga lag onder vuur omdat hij zich als verhuurder van panden in Amsterdam niet aan de regels hield. De integriteitscommissie van de VVD deed onderzoek naar de kwestie en besloot in april dat hij mag aanblijven als Kamerlid, maar dat hij het ondernemerschap moet neerleggen.

HP/De Tijd schrijft dat Van Haga graag zijn kant van het verhaal had willen doen, maar dat hij van fractieleider Dijkhoff en spin doctor Kees Berghuis een 'spreekverbod' opgelegd heeft gekregen.

"Daar is geen sprake van", reageert een partijwoordvoerder tegenover de NOS. Volgens haar heeft Van Haga zelf besloten "nu geen interview te geven" en het niet meer over de kwestie te hebben. "Op zijn portefeuille zelf is hij regelmatig in de pers geweest."

Stamceltranspantatie

Het tijdschrift meldt verder dat de VVD een verzoek van Van Haga afwees om zijn vrouw bij te staan toen die een stamceltransplantatie moest ondergaan.

Ook dat klopt niet, zegt de VVD-woordvoerder. "Ons heeft geen verzoek bereikt om bij stemmingen afwezig te kunnen zijn in verband met deze persoonlijke omstandigheden. Anders was dat uiteraard gehonoreerd. Voor de VVD-fractie geldt: family first. Ook al zou dat betekenen dat de fractie bij een stemming niet compleet is."

Van Haga zelf laat in het stuk in HP/De Tijd weten dat hij in overleg met zijn voorlichter heeft besloten om dit moment geen interview te geven. Hij zegt dat het wel waar is dat hij zijn vrouw niet kon bezoeken, maar dat hij daar zelf een andere oplossing voor heeft gevonden. "Ik maak hierover niemand enig verwijt, behalve mijzelf."

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft een meerderheid van één zetel in de Tweede Kamer. Met een eventueel vertrek van Van Haga als Kamerlid zou die meerderheid verloren gaan.