'Definitief' akkoord over overgangsregering Zuid-Sudan

Opnieuw is in Zuid-Sudan een 'definitief' bestand gesloten tussen de regering en rebellen. Afgelopen tijd zijn er verschillende onderhandelingsrondes geweest en afspraken gemaakt, die vandaag zijn ondertekend. Afgesproken is dat er een overgangsregering komt onder leiding van president Kiir. Zijn rivaal, rebellenleider Riek Machar, wordt eerste vicepresident.

Op weg naar dit akkoord werd eind juni al een wapenstilstand overeengekomen, maar die werd al op de dag van ingang geschonden door beide partijen. Een vredesakkoord uit 2016, vergelijkbaar met dat wat nu is ondertekend, liep later dat jaar spaak. De ondertekeningsceremonie van vandaag was in Karthoem, de hoofdstad van buurland Sudan, onder toeziend oog van verschillende Afrikaanse presidenten.

Drie hoofdsteden

Zuid-Sudan verkeert vrijwel onafgebroken in oorlog sinds het land is afgescheiden van Sudan in 2011. Een kwart van de 12 miljoen inwoners in het land is ontheemd. Alle eerdere vredesafspraken liepen op niets uit. Uit onvrede daarover heeft de VN-Veiligheidsraad vorige maand een wapenembargo ingesteld tegen het land.