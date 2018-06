Vredesovereenkomst in Zuid-Sudan, maar weg naar vrede lijkt nog lang

De Zuid-Sudanese president Salva Kiir en rebellenleider Riek Machar hebben na twee dagen van overleg een overeenkomst getekend die op den duur tot vrede moet leiden. Het akkoord houdt onder meer een wapenstilstand in die over drie dagen moet ingaan, meldt de Sudanese minister van Buitenlandse Zaken. De overeenkomst werd in de Sudanese hoofdstad Khartoem getekend.

Het akkoord moet een einde maken aan een burgeroorlog waarin tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Een kwart van de 12 miljoen inwoners in het land is ontheemd.

Er is reden tot scepsis: eerdere vredesakkoorden werden geschonden. Bovendien hebben rebellen delen van de nieuwe deal, zoals het aanwijzen van drie Zuid-Sudanese hoofdsteden en het toelaten van buitenlandse troepenmachten, afgewezen.

Eerst wapenstilstand, dan politiek

"De partijen zullen de gesprekken over de wapenstilstand in Khartoem voorzetten", zei Buitenlandminister Al-Dirdiri Mohamed Ahmed. "Als deze van kracht is, zal het thema machtsdeling aan de orde komen."

Volgens de minister kunnen dankzij het akkoord hulpgoederen worden toegelaten en gevangenen worden vrijgelaten. Na vier maanden moet een overgangsregering van eenheid worden gevormd.

Etnisch conflict

President Kiir en zijn aartsrivaal en voormalig vicepresident Machar ontmoetten elkaar vorige week al in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Dat was het eerste overleg tussen de leiders in bijna twee jaar tijd.

Het regeringsleger van Kiir raakte eind 2013 in conflict met gewapende aanhangers van Machar. Sindsdien woedt er een bloedige strijd in het land tussen etnische groepen: de Dinkagemeenschap staat aan de kant van Kiir, de Nuers kiezen de zijde van Machar.

Het gewapende conflict heeft naast veel doden en vluchtelingen ook wijdverspreide honger veroorzaakt. Oxfam Novib waarschuwde vorige maand voor een dreigende hongersnood in het land.