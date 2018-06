Rivalen Zuid-Sudan ontmoeten elkaar in Ethiopië

President Salva Kiir van Zuid-Sudan ontmoet morgen zijn aartsrivaal Riek Machar in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba om te bespreken hoe de burgeroorlog in het Afrikaanse land beëindigd kan worden. Dat heeft gastheer en bemiddelaar Ethiopië bekendgemaakt.

Sinds het regeringsleger van Kiir in december 2013 slaags raakte met gewapende aanhangers van Machar - destijds vicepresident - verkeert Zuid-Sudan in de greep van een bloedige strijd die inmiddels aan naar schatting 300.000 mensen het leven heeft gekost. De burgeroorlog is geworteld in de etnische verdeeldheid in het land, waarbij de Dinkagemeenschap de zijde van Kiir heeft gekozen, terwijl de Nuers voor Machar de wapens hebben opgenomen.

Vluchtelingen en honger

De strijd heeft een enorme vluchtelingenstroom op gang gebracht en wijdverspreide honger veroorzaakt. Afspraken en gevechtspauzes hielden geen stand, en vorige maand waarschuwde Oxfam Novib dat er opnieuw hongersnood dreigt voor de Zuid-Sudanese bevolking.

Machar verliet eind 2016 het land en ging via de Democratische Republiek Congo en Sudan naar Zuid-Afrika, waar hij onder huisarrest leeft. Hij reist vandaag of morgen naar Ethiopië.

Vanmorgen werd ook bekend dat de Europese Commissie 68 miljoen euro beschikbaar stelt voor voedsel en gezondheidszorg voor de slachtoffers van de burgeroorlog. De hulp is niet alleen bestemd voor Zuid-Sudan, maar ook voor het noordelijker gelegen Sudan dat kampt met een grote stroom vluchtelingen uit het zuiden.