Aardbeving in Indonesië, tsunamiwaarschuwing ingetrokken

De omgeving van het Indonesische eiland Lombok is opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving, nu met een kracht van 7,0. Vorige week was er bij het eiland al een aardbeving met een kracht van 6,4.

Vanwege de aardbeving was er enige tijd een tsunamiwaarschuwing van kracht. Die werd na anderhalf uur ingetrokken.

Stroom uitgevallen

Volgens de Amerikaanse geologische dienst vond de aardbeving plaats in het noordoosten van Lombok, op zo'n 10 kilometer diepte. Daarna was er nog een zware naschok met een kracht van 4,9.

Volgens lokale media is de stroom in de hoofdstad Mataram uitgevallen en staat de koepel van een grote moskee scheef. Op straat in Mataram is het donker. Over eventuele slachtoffers zijn nog geen berichten.

Ooggetuigen melden op Twitter dat de aardbeving ook op het eiland Bali goed te voelen was. Op de luchthaven van Bali schuilen mensen onder de tafels.

Nederlander Sander Zoer is op Bali. Ook hij voelde de aardbeving en filmde het moment dat ze hun hotelkamer verlieten: