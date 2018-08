Vandalen walsen met tractor door boomgaard: 120 appelbomen vernield

Onbekenden hebben afgelopen nacht met een tractor 120 fruitbomen vernield. Dat was bij een fruitteler in Dreumel, in het Land van Maas en Waal.

De tractor stond water te pompen voor de beregening van de appelbomen. De vandalen reden de tractor inclusief pomp en slangen dwars door een stuk van zo'n 100 meter boomgaard. Daarna moest een hek het ontgelden en uiteindelijk belandde de tractor in een meertje.

"Het is een puinhoop", vertelt eigenaar Renate Vink tegen Omroep Gelderland. Ze ontdekte de ravage vanochtend vroeg. "Ik zag meteen dat de tractor weg was en dacht aan diefstal. Daarna zag ik dus al die vernielde bomen. Iemand is met de tractor gaan rijden door de boomgaard en heeft alles omver gereden."

Over de omvang van de financiële schade is nog niets te zeggen. De tractor is sowieso total loss, maar de bomen zijn de grootste schadepost. Vink heeft geen flauw idee wie verantwoordelijk is. "Ik weet alleen dat het nu kermis is in Dreumel en dat sommigen het dan laat maken."

Metalen pinnen in maïsplanten

Het is de zoveelste keer dat boeren in die regio de dupe zijn van vandalisme. In oktober vorig jaar werden in het dorpje Altforst 2500 fruitboompjes omgezaagd. Eerder werden hooibalen vernield, zeilen kapot gesneden en metalen pinnen aan maïsplanten vastgemaakt om de machine te beschadigen.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de platgereden fruitboompjes en het vandalisme van vorig jaar. Er is nooit iemand aangehouden voor de vernielingen.