Dumoulin-effect zorgt voor meer drukte en ergernis op fietspaden

"Door de successen die Nederland boekt in het wielrennen, bijvoorbeeld Tom Dumoulin in de Tour de France, gaan meer mensen wielrennen. Maar de fietspaden blijven even smal, waardoor er simpelweg te weinig ruimte is voor al die fietsers. En dat zorgt vaker voor ergernissen", zegt Van Es.

Van Loon merkt ook dat het aantal wielrenners toeneemt. "De verkoop van racefietsen laat de laatste paar jaar een behoorlijke groeispurt zien. Dat zit hem vooral in het feit dat meer vrouwen zijn gaan fietsen. Ook zijn er steeds meer vriendenclubs die besluiten samen te gaan wielrennen", vertelt Van Loon.

Ergernissen op beeld

Volgens Van Es zijn mensen ook makkelijker geworden in het online uiten van hun ergernissen. "Vroeger moest je naar huis rijden om daar vervolgens een mail op te stellen. Dan was je woede al een beetje gezakt. Nu maak je er met je telefoon een opname van en het staat online", legt Van Es uit.

Bekijk hier een video waarop te zien is hoe wielrenners ergernissen opwekken bij automobilisten: