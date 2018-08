Onrustig Iran zet zich schrap voor nieuwe Amerikaanse sancties

Voor de vierde dag op rij zijn er kleine betogingen in Iraanse steden tegen de hoge inflatie en de hoge prijzen. Die inflatie en de val van de munt rial zijn deels het gevolg van de angst voor de terugkeer van de Amerikaanse sancties, na dit weekeinde.

De betogingen in Iraanse steden waren ook gericht tegen corruptie bij de overheid en liepen al snel uit op anti-regeringsbetogingen.

Dinsdag begint een eerste ronde van Amerikaanse sancties tegen Iran. Sommige strafmaatregelen worden pas in november weer ingesteld. In mei trok de VS zich terug uit de zogenoemde atoomdeal met Iran en kondigde president Trump nieuwe economische sancties aan tegen het land.

Iraanse tapijten

Bedrijven en overheden kregen tot dit weekend de tijd om hun activiteiten in Iran en handelsrelaties met Iran af te ronden. Iraanse tapijten komen de VS niet meer in en de handel in staal, aluminium en kolen wordt weer verboden. Ook de financiƫle handel valt weer onder de sancties. De handel in olie en olieproducten moet in november worden gestaakt.

Trump stapte uit de deal die de internationale gemeenschap in 2015 na lang onderhandelen met Iran sloot. Hij stelt dat de deal het voor Iran mogelijk maakt door te gaan met het ontwikkelen van een kernwapen.

Ontwrichten van de regio

Met de eerste ronde van hernieuwde sancties wil Trump bereiken dat Iran geen Amerikaanse dollars kan vergaren en niet meer met geld en edelmetalen kan handelen. Vanaf november wordt de Iraanse olie-export getroffen.

De Iraanse export draait voor 70 tot 80 procent om olie. Verwacht wordt dat twee derde van de olie-export door de Amerikaanse sancties wegvalt en dat dat leidt tot grote druk op de wereldwijde olie-markt.

Volgens Trump financiert het sjiitische Iran terroristische groeperingen en is het regime uit op het ontwrichten van de regio.