Rompslomp voor apothekers en patiënten door softwareproblemen

Apothekers en assistenten hebben veel extra werk door het nieuwe softwaresysteem waar groothandel Pluripharm onlangs op overstapte. Medicijnen worden wekenlang niet of te laat geleverd, maar voor patiënten leidt dit niet tot grote problemen.

"Patiënten ondervinden er wel hinder van", zegt Dick Bouma van de Acdapha Groep, een collectief van twintig samenwerkende apotheken in Alkmaar en omgeving.

Zo kwam een epilepsiepatiënt zijn medicijnen ophalen, maar die waren niet geleverd. Ook de volgende dag niet, waarop de apotheek een andere groothandel inschakelde, vertelt Bouma in het NOS Radio 1 Journaal. Een andere patiënt kwam een insuline-preparaat halen. "Dat heb je als patiënt gewoon nodig, maar de bewuste mevrouw had dat niet meer. Een andere apotheker had het wel in huis. 's Avonds hebben we het bij de mevrouw moeten bezorgen."

Tabletjes inslaan

Bouma noemt het een 'houtje-touwtje-systeem'. Paklijsten kloppen soms niet en de apothekers vertrouwen niet meer wat er binnenkomt. "Alles moet gecontroleerd worden. Bestellingen die de afgelopen dagen binnenkwamen, bleken van drie weken geleden te zijn en waren vier keer geleverd."

Het is de drukste periode van het jaar. "Iedereen wil voor de vakantie zijn tabletjes nog even inslaan. Ik snap niet waarom het juist nu moet worden ingevoerd."

Volledig herstel

Jan Dirk Jansen van groothandel Pluripharm baalt ervan. "We zijn een jaar of twee met het nieuwe systeem bezig geweest en hebben uitgebreid getest, maar helaas blijken er toch fouten in te zitten."

Momenteel wordt zo'n 70 procent geleverd en het gaat steeds beter omdat Pluripharm weet waar de fouten zitten, zegt Jansen. "Ik verwacht dat er aan het eind van deze week volledig herstel is." Het softwaresysteem heet JD Edwards en is van het bedrijf Oracle,

De groothandel levert aan ongeveer 200 apotheken in Nederland, zo'n 10 procent van het totaal.