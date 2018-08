Argentinië in de ban van 'smeergeld-schriften'

Journalist Cabot werkte maanden in het diepste geheim aan verificatie van de informatie uit de schriften en overhandigde ze daarna aan justitie. Hij publiceerde zijn eerste artikelen pas deze week, nadat het Openbaar Ministerie in actie was gekomen.

De chauffeur werd woensdag gearresteerd en sloot een deal met de aanklagers. Na zijn verklaring werd hij gisteravond vrijgelaten. Hij mag op een geheime locatie en onder politiebewaking het proces afwachten.

Sinds kort bestaat er in Argentinië een spijtoptanten-wet waardoor een verdachte die waardevolle informatie verstrekt over een lopend onderzoek, kans maakt op strafvermindering. In buurland Brazilië zorgde een soortgelijke wet voor een lawine aan beschuldigingen tegen politici en zakenlieden. Oud-president Lula van Brazilië is een van de prominentste veroordeelden en zit een gevangenisstraf uit van twaalf jaar wegens corruptie.

Argentijnse commentatoren vergelijken de smeergeld-schriften nu al met dat Braziliaanse onderzoek. Maar voorlopig zijn er in Argentinië nog geen politici beschuldigd.

Immuniteit

De linkse oud-president Cristina Kirchner is tegenwoordig senator en geniet immuniteit. Daarom moet de onderzoeksrechter die de zaak van de smeergeld-schriftjes onder haar hoede heeft, de Senaat om toestemming vragen om Kirchners huis en kantoor te doorzoeken. Dat is inmiddels gebeurd, melden Argentijnse media. Ook wil de onderzoeksrechter haar later deze maand verhoren.

Kirchner heeft nog niet gereageerd op de nieuwe affaire. Sinds het aantreden van haar opvolger, de rechtse president Macri, was ze meerdere malen doelwit van beschuldigingen. Ze deed die steevast af als politiek gemotiveerde wraakacties.