Oud-president Lula zit nog vast na geruzie rechters over zijn vrijlating

De Braziliaanse oud-president Lula blijft voorlopig toch in de gevangenis. Gisteren leek het dat hij in afwachting van zijn hoger beroep vrij zou komen, maar na een dag geruzie tussen rechters greep de president van het Hof van Beroep in. Hij bepaalde dat de 72-jarige Lula voorlopig niet vrijkomt.

De linkse oud-president zit al drie maanden in de gevangenis vanwege een veroordeling van twaalf jaar voor corruptie en witwassen. Hij zou van een bouwbedrijf een appartement aan het strand van Sao Paulo hebben gekregen, in ruil voor opdrachten aan oliebedrijf Petrobas.

Gisteren besloot een federale rechter dat Lula in afwachting van zijn hoger beroep mag worden vrijgelaten. Maar twee andere rechters waren het daar niet mee eens en grepen in. Volgens hen had de federale rechter helemaal niet de bevoegdheid om de oud-president vrij te laten.

Lula favoriet

De twee rechters gaven de politie de opdracht om Lula vast te houden, maar daar was de federale rechter het weer niet mee eens. Het geruzie tussen de drie zorgde voor een urenlange patstelling. Uiteindelijk greep de president van het Hof van Beroep in.

Lula was van 2003 tot 2011 president van Braziliƫ. Duizenden tegenstanders van hem gingen dit jaar de straat op om een gevangenisstraf voor hem te eisen. Aanhangers van Lula riepen juist op tot zijn onmiddellijke vrijlating. Lula wil nog altijd meedoen met de presidentsverkiezingen in oktober. In sommige peilingen is hij de favoriet.