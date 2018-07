Braziliaanse rechter: oud-president Lula moet worden vrijgelaten

De Braziliaanse oud-president Lula moet van een federale rechter in afwachting van de behandeling van zijn hoger beroep worden vrijgelaten. De linkse oud-president zit al drie maanden in de gevangenis in Curitiba vanwege een veroordeling van twaalf jaar cel voor corruptie en witwassen. Hij zou van een bouwbedrijf een appartement aan het strand van Sao Paulo hebben gekregen, in ruil voor opdrachten aan oliebedrijf Petrobas.

De 72-jarige Lula heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en heeft tegen het vonnis beroep aangetekend. Dat beroep is nog niet behandeld en volgens de federale rechter mag Lula dat in in vrijheid afwachten. In april oordeelde het hooggerechtshof nog dat Lula in de gevangenis moest blijven.

Of Lula ook echt vrijkomt is nog niet duidelijk. Volgens de rechter die Lula veroordeelde, heeft de federale rechter niet de bevoegdheid om hem vrij te laten.

Politiek gemotiveerd

Lula was van 2003 tot 2011 president van Brazilië. Duizenden tegenstanders van hem gingen dit jaar de straat op om een gevangenisstraf voor hem te eisen. Aanhangers van Lula riepen juist op tot zijn onmiddellijke vrijlating. Lula wil nog altijd meedoen met de presidentsverkiezingen in oktober. In sommige peilingen is Lula de favoriet.

Zijn aanhangers waren verontwaardigd dat hij zijn hoger beroep niet in vrijheid mocht afwachten, omdat iets dergelijks tot voor kort gebruikelijk was. Volgens Lula is de aanklacht tegen hem "politiek gemotiveerd".

Operatie Wasstraat

De Braziliaanse justitie en politie voeren sinds 2014 een hevige strijd tegen corruptie in het land. Tientallen politici belandden in het kader van 'Operatie Wasstraat' al in de gevangenis. Veroordeelden moesten ook echt naar de gevangenis en konden niet meer rekenen op relatieve straffeloosheid.