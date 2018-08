Motief schutter Las Vegas blijft onduidelijk

Uit het politie-onderzoek kwam Paddock naar voren als een "onopvallende man". Verder bleek dat hij in de twee jaar voor zijn daad 1,5 miljoen dollar had verloren en zou hij tekenen hebben vertoond van psychische problemen. Ondanks deze bevindingen is het niet duidelijk geworden waarom Paddock begon te schieten op de bezoekers van het country-festival.

De politie vond verder geen enkel bewijs voor een tweede schutter en er wordt ook niemand aangeklaagd voor medeplichtigheid. Ook de man die Paddock de munitie verkocht, gaat vrijuit.

Het onderzoek, dat duizenden manuren kostte, is hiermee afgesloten.