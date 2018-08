Griekse minister stapt op vanwege bosbranden

De Griekse minister van Openbare Orde, Nikos Toskas, heeft zijn ontslag aangeboden. Hij doet dat in de nasleep van de bosbranden ten oosten van Athene die anderhalve week geleden aan zeker 87 mensen het leven kostten.

Na de branden was er volop kritiek op het handelen van de Griekse autoriteiten. Overlevenden en nabestaanden van slachtoffers betichtten de Griekse regering van nalatigheid. Tot ergernis van de getroffenen bleef Toskas, die verantwoordelijk was voor de bescherming van burgers, de overheid verdedigen.

Premier Tsipras laat via Twitter weten het ontslag van Toskas te hebben aanvaard. De minister van Binnenlandse Zaken Skourletis neemt tijdelijk Toskas' taken over.

Rechtszaken

Inmiddels lopen er meerdere rechtszaken tegen de autoriteiten. Een daarvan is begonnen door de nabestaanden van een 70-jarige man en een 73-jarige vrouw. Omdat de elektriciteit was uitgevallen, konden zij hun garagedeur niet openen. Daardoor lukte het ze niet om in hun auto weg te vluchten. De lichamen van de man en vrouw werden 300 meter van hun huis gevonden.

Ook waren er berichten over vluchtende mensen die door de politie naar een gebied werden gestuurd waar later de bosbranden in alle hevigheid overheen raasden. Veel overlevenden hadden tijdens de branden het gevoel dat ze het in hun eentje moesten uitzoeken. Er was geen officieel evacuatiebericht en er was nauwelijks communicatie vanuit de overheid.

Mensen die de vuurzee overleefden, doen in deze video hun verhaal: