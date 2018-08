Tientallen geïnteresseerden voor failliete Vrijbuiter-groep

Er hebben zich bij de curator rond de veertig gegadigden gemeld voor een overname van de deze week failliet verklaarde Vrijbuiter-groep. Een aantal van deze geïnteresseerden is alleen geïnteresseerd in de tentenmaker De Waard Tenten uit Heerde, die onderdeel van de groep is.

De Vrijbuiter had er onder meer last van dat minder Nederlanders tegenwoordig kamperen. Dat aantal is sinds het begin van deze eeuw flink afgenomen.

Hoewel het de afgelopen jaren weer wat stabiliseert, is de krimp nog lang niet weggewerkt. Waar in 2002 nog ruim 2,5 miljoen mensen op kampeervakantie gingen, waren dit er in 2017 bijna een miljoen minder, blijkt uit cijfers van NBTC Holland Marketing.

Crowdfunding

Toch zien partijen dus nog brood in een overname van kampeerwinkelketen Vrijbuiter. Onder de belangstellenden zit ook een groep De Waard-fans die een crowdfundingactie willen opzetten. Curator Harm-Jan Meijer heeft goede hoop dat er een oplossing komt.

"Wij zouden het vreemd vinden, op basis van de getoonde interesse, dat labels als de Vrijbuiter en De Waard Tenten uit beeld zouden verdwijnen", zegt Meijer. Tot aanstaande maandag kunnen mogelijke kopers zich melden bij de curator.