Kampeerwinkelketen de Vrijbuiter is failliet

De Vrijbuiter is failliet verklaard. De bekende kampeerwinkelketen ging naar eigen zeggen gebukt onder schulden, dure huurcontracten en achterstallig onderhoud.

Het bedrijf vroeg negen dagen geleden al surseance aan. Het is in de tussentijd dus niet gelukt om een koper te vinden.

Volgens algemeen directeur Ivo Richaers is de oorzaak voor het faillissement heel complex. "Het belangrijkste is dat er ongelooflijk zware lasten uit het verleden op deze onderneming rusten. Huurcontracten, achterstallig onderhoud en schulden."

De keten telt vier grote winkels in Nederland, waar nu rond de 400 mensen werken. Volgens Richaers zitten daar veel seizoenskrachten tussen, en zijn maar 150 medewerkers vast in dienst.

Alle medewerkers is al ontslag aangezegd, maar ze blijven voorlopig aan het werk en de winkels en webwinkel blijven nog open om de kans op een doorstart te vergroten. De curatoren zijn al in gesprek met overnamekandidaten, zegt Richaers. "Het gaat heel snel."

Al tijden verlies

Het ging al enkele jaren niet lekker met de kampeerwinkelketen. Richaers: "De onderneming heeft al een jaar of vijf geen zwarte cijfers meer kunnen draaien. Er is elke keer met veel vertrouwen aan de toekomst gewerkt en veel geïnvesteerd met het vertrouwen dat het goed zou komen."

Zelf kwam Richaers nog maar een jaar geleden aan het roer bij de Vrijbuiter, om het bedrijf in beter vaarwater te brengen. "Gaandeweg het jaar bleek dat we eerst een aantal zaken moesten opruimen. We hadden er tot eind van het jaar vertrouwen in dat het zou lukken. Dat de situatie hiertoe zou leiden, had ik een jaar geleden op geen enkele manier voorzien. Ik ben er een beetje door overvallen."

Volgens de algemeen directeur waren het uiteindelijk de bank en de aandeelhouder die er niet meer in geloofden. "Voor mij is het makkelijk praten, want ik hoef mijn eigen centjes er niet in te stoppen. Er is een flinke investering nodig. Om nu te blijven financieren in deze situatie, dat kan niet meer uit."