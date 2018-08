'Plan voor rookverbod in Rotterdamse wijk'

Er zijn plannen voor een rookverbod in meerdere Rotterdamse straten. Het gaat om het gebied rond het Erasmus MC, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmiaans Gymnasium, schrijft het AD.

Volgens anti-rookorganisatie Clean Air Now zou dit het eerste officiële rookverbod, met boetes voor overtreders, voor complete straten zijn.

Het rookverbod is een initiatief van het ziekenhuis en de twee onderwijsinstellingen. "Wij hebben last van rondslingerende peuken en denken aan de gezondheid van de 30.000 studenten, scholieren, patiënten en medewerkers die hier dagelijks zijn", zegt een woordvoerder van de Hogeschool Rotterdam tegen het AD.

De drie instellingen wilden voorkomen dat ze hun rokers zouden wegsturen naar het terrein van de buren of de tussenliggende straten. Daarom willen ze een rookverbod voor de Zimmermanweg, de Wytemaweg en de hoek van Museumpark.

Officieel verbod

Om het rookverbod officieel te maken hebben Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam en Erasmiaans Gymnasium een brief gestuurd aan de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. "We kunnen het roken op onze eigen terreinen beperken, maar voor regels en handhaving in de openbare ruimte hebben we zijn steun hard nodig", aldus de woordvoerder van de hogeschool.

De gemeente heeft er nog geen knoop over doorgehakt, maar staat er welwillend tegenover. "Rotterdam loopt voorop met anti-rookmaatregelen. Dit is daar een goed voorbeeld van. We hebben eerder al aan het Rijk advies gevraagd over hoe we een rookverbod in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) kunnen inpassen", zegt een beleidsambtenaar tegen de krant.

Volgens Clean Air Now hebben Groningen en Amstelveen al een rookverbod in de APV staan, maar die gemeenten hebben dat dus niet ingezet voor hele straten.

Rookhok

Het rookverbod rond het ziekenhuis en de scholen zou betekenen dat rokers eerst een stuk moeten lopen, voordat ze hun sigaret kunnen opsteken. Bij de hoofdingang van het Erasmus MC staat nu nog een veelgebruikt rookhok voor patiënten. Dat zou met het rookverbod moeten verdwijnen of verplaatst moeten worden.