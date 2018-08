Oernederlandse tentenmaker De Waard failliet

Tentenmaker De Waard Tenten in Heerde is failliet. Het bedrijf, bekend van de zware katoenen tenten, is meegesleept in het faillissement van kampeerwinkel Vrijbuiter. Vrijbuiter vroeg bijna twee weken geleden uitstel van betaling aan en werd gisteren failliet verklaard.

Bij De Waard werken vier mensen in de winkel in Heerde en ongeveer dertig mensen in de fabriek in Tsjechiƫ. Het is nog onduidelijk wat er met het personeel gaat gebeuren. De winkel in Heerde blijft voorlopig open, zegt filiaalleider PƩ Bouwman bij Omroep Gelderland. "Het is hoogseizoen. We draaien eigenlijk prima."

Tent voor liefhebbers

De Waard moet het volgens Bouwman vooral hebben van liefhebbers, en die willen nog steeds investeren in een goede tent. "Vanmorgen belde er nog een Duitse man die wil langskomen voor onze Goudplevier." Aan dit type tent hangt een prijskaartje van 999 euro.

Bouwman hoopt op een doorstart. "Van de curator heb ik begrepen dat er belangstelling is." Maar het is onduidelijk of die overnamekandidaten interesse hebben in Vrijbuiter met of juist zonder De Waard Tenten.

Albatros

De Waard Tenten bestaat sinds 1948 toen zeilmaker Machiel de Waard voor de Koninklijke Marine zijn allereerste tent ontwierp, de Albatros 1. De tent was zo vormgegeven dat hij krachtige windstoten kon weerstaan. Om te voorkomen dat regenwater binnenliep, introduceerde De Waard een waterdicht grondzeil met een vaste kuip onder de gehele tent. Inmiddels voert de tentenmaker een collectie van zware, katoenen tenten die allemaal naar vogels zijn genoemd.

Kampeerwinkel Vrijbuiter werd in 1985 opgericht en heeft nu filialen in Roden, Zaandam, Gouda en Roermond. In 2004 nam Vrijbuiter De Waard Tenten over. De winkels zijn vooralsnog gewoon open.