Syriëgangers veroordeeld tot celstraffen van vijf en zeven jaar

De man die is veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar, was volgens de rechtbank in Syrië zeker een jaar actief als strijder. Hij gebruikte het paspoort van zijn broer om vliegtickets te kopen en terug te keren naar Europa.

Hij wilde zo uit handen van de politie blijven en de rechter sluit niet uit dat hij van plan was "een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken", zo valt te lezen in de uitspraak.

De andere twee veroordeelden moeten vijf jaar de gevangenis in. Hun straf is lager, omdat ze bij al-Nusra alleen de taak hadden "gewonde 'broeders en zusters' te helpen en te verzorgen".

Lager dan eis

De straffen voor de drie Syriëgangers zijn lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat celstraffen van zes en acht jaar eiste. De rechtbank verklaart dat die eis niet werd overgenomen, omdat de straffen passen bij vonnissen in soortgelijke zaken.

Vorige maand werden drie Syriëgangers bij verstek veroordeeld tot celstraffen van zeven jaar. Vermoedelijk is dat drietal nog in Syrië. Een vierde verdachte werd vrijgesproken.