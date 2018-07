Jihadisten bij verstek veroordeeld tot celstraffen

Drie mannen die naar Syrië zijn vertrokken om daar mee te vechten met terroristische organisaties Islamitische Staat of Al-Nusra zijn veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar. De drie waren niet bij het proces aanwezig. Vermoedelijk verblijven ze nog steeds in Syrië. Een vierde verdachte is vrijgesproken.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie straffen tot negen jaar tegen de vier. Het OM wil iedere verdachte vervolgen, ook diegenen die nog niet zijn teruggekeerd uit het strijdgebied. Door hen bij verstek veroordeeld te krijgen, kunnen ze bij terugkeer direct worden vastgezet.

Victor D.

Onder de drie die vandaag zijn veroordeeld, is de bekeerling Victor D. uit Heeten. Hij is veroordeeld tot zes jaar cel, conform de eis van het OM. Volgens de rechtbank is bewezen dat D. heeft meegedaan aan de gewapende strijd. Hij heeft deel uitgemaakt van IS of Jabath al-Nusra en heeft ook een training gevolgd. De rechtbank baseert zich daarbij op verschillende publicaties.

Voormalig postbode D. vertrok ruim vijf jaar geleden naar Syrië om tegen president Assad te vechten. Hij verblijft waarschijnlijk nog steeds in Syrië. In een reactie aan RTV Oost liet hij weten dat de strafeis van het OM hem meeviel. Hij overweegt om terug te keren.

De maximale straf die D. kon krijgen, is vijftien jaar. Maar zijn straf blijft beperkt tot zes jaar omdat niet bekend is geworden wat hij exact in het strijdgebied heeft gedaan. Hij is dus vooral veroordeeld voor het deelnemen aan een terroristische organisatie.

Een man uit Arnhem die zich bij Jabath al-Nusra heeft aangesloten moet ook zes jaar de cel in. Een in Somalië geboren jihadist die zich had aangesloten bij IS kreeg zeven jaar cel opgelegd. Een verdachte is vrijgesproken.