Vaticaan nu in alle gevallen tegen doodstraf

Het Vaticaan heeft zijn officiële leer aangepast en wijst de doodstraf nu in alle gevallen af. Paus Franciscus, een groot voorvechter van afschaffing, heeft de aanpassing in de katholieke catechismus goedgekeurd.

Voorheen was de doodstraf volgens de katholieke kerk in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Het moest dan de enige manier zijn om mensenlevens te beschermen tegen een onrechtvaardige agressor.

Waardigheid

Door de verandering is de doodstraf "in alle omstandigheden ontoelaatbaar" omdat het een aanval is op de waardigheid van ieder mens. Volgens de nieuwe lezing is de oude gedateerd, omdat er andere manieren zijn om het algemeen belang te beschermen.

De kerk zet zich in voor wereldwijde afschaffing van de doodstraf. In Europa en Zuid-Amerika is de doodstraf uit het strafrecht verdwenen, maar in de Verenigde Staten en delen van Azië en Afrika wordt deze nog steeds opgelegd.