Hitte en droogte: wordt vandaag Europees hitterecord verbroken?

Recordtemperatuur?

Het wordt vandaag puffen in het zuiden van Europa. In Spanje en Portugal worden temperaturen boven de 45 graden verwacht.

Sterker nog: het Europees hitterecord zou er weleens aan kunnen gaan. Ben Lankamp van Weerplaza memoreert aan 10 juli 1977, toen in Athene 48,0 graden werd gemeten. Dat record zou vandaag uit de boeken kunnen. Het Portugese KNMI verwacht op sommige plekken ook de 48 graden te halen. Een Amerikaans weermodel voorspelt zelfs 50 graden.

"Het is de vraag in hoeverre zulke extreme waardes te vertrouwen zijn", zegt Lankamp. "We zitten op dit moment namelijk in een onbekend terrein wat betreft de weermodellen. In de Sahara wordt het weleens boven de 50 graden, maar dat is een heel grote zandbak. Dat is toch iets anders dan Portugal."

Of we het record halen "hangt echt op tienden", verwacht Lankamp. "Het is bijna net zo spannend als een sportwedstrijd."