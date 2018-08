Opnieuw recordverlies voor Tesla

Tesla heeft afgelopen kwartaal een recordverlies geleden van 718 miljoen dollar. Dat is meer dan twee keer zoveel als het verlies in dezelfde periode vorig jaar, 336 miljoen dollar.

Vorig kwartaal meldde het bedrijf ook al een recordverlies.

Ondanks het grote verlies is Tesla positief over de financiƫle positie. De omzet steeg met meer dan 40 procent naar 4 miljard dollar. Ook herhaalde het bedrijf de belofte om in het derde en vierde kwartaal winst te maken, mits er geen onverwachte tegenslagen komen.

Productie nieuw model

In een verklaring schrijft de Amerikaanse autofabrikant dat het ook goed gaat met de productie van de nieuwe Tesla Model 3. In het derde kwartaal verwacht het bedrijf 50.000 tot 55.000 auto's van de fabrieksband te laten rollen. Tot nu toe kostte het veel moeite en investeringen om de beoogde productie van 5000 wagens per week te halen.

Aandeelhouders reageerden positief op de kwartaalcijfers. De koers van Tesla steeg met ruim 5 procent.