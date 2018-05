Grootste kwartaalverlies ooit voor Tesla

Tesla heeft in de eerste drie maanden van dit jaar het grootste kwartaalverlies ooit geleden. De fabrikant van elektrische auto's en batterijen verloor bijna 600 miljoen euro. Dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Tesla loopt vooral geld mis doordat de productie van Model 3 achterloopt. Honderdduizenden klanten hebben het nieuwe automodel besteld, maar tot nu toe lukt het niet om die in grote volumes van de fabrieksband te laten rollen.

Analisten vragen zich af of het bedrijf genoeg geld heeft om begin volgend jaar nog alle rekeningen te betalen, zonder opnieuw geld te lenen of extra aandelen uit te geven. Tesla zei in april dat er geen extra geld nodig is.

'Problemen te boven'

Vorig jaar, bij de start van de productie van de Model 3, zei Tesla-topman Elon Musk dat er in december 20.000 gemaakt konden worden. In de praktijk waren het er veel minder: nog geen 2500 gedurende het hele laatste kwartaal van vorig jaar.

Volgens Tesla gaat het inmiddels een stuk beter met de productie van het model, dat 30.000 tot 40.000 euro kost. In de laatste week van april werden 2270 auto's gemaakt en in juni moet de productie op 7000 per week liggen. "We zijn de problemen grotendeels te boven", zegt het bedrijf bij de presentatie van de kwartaalcijfers.