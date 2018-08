Honderden protesteren in Denemarken tegen boerkaverbod

De Deense regering nam in mei een wet aan die het dragen van boerka's en nikabs in openbare ruimten verbiedt. Ook maskers, helmen en nep-baarden die het gezicht te veel bedekken vallen onder het verbod.

135 euro

In Denemarken is 5 procent van de bevolking moslim. Zo'n 200 vrouwen dragen dagelijks een boerka of nikab. Daar staat voortaan een boete op van 135 euro bij de eerste overtreding. Dat bedrag kan oplopen tot 1350 euro als iemand vier keer over de schreef gaat.

Denemarken is niet het eerste land in Europa met een boerkaverbod. Onder meer in België, Frankrijk en Oostenrijk is gezichtsbedekkende kleding verboden. In Nederland is een boerka niet toegestaan in openbare instellingen. Een algeheel verbod is er niet.