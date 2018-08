Ook Facebook en Instagram bieden nu inzicht in gebruik van hun apps

Zeggen mensen om je heen dat je te veel bezig bent met Facebook of Instagram? Vanaf nu kun je zelf eenvoudig bijhouden hoelang je eraan besteedt.

De twee socialemediaplatforms hebben een update aangekondigd in de vorm van een dashboard, waarin te zien is hoeveel tijd je bij ze spendeert. In de apps van Instagram en Facebook komt binnen het instellingenmenu een nieuw onderdeel, respectievelijk 'Jouw Activiteit' en 'Jouw tijd op Facebook'.

Hier kunnen gebruikers zien hoeveel tijd ze gemiddeld doorbrengen met de app. Ook kunnen ze dit per dag van de week bekijken. Verder is het mogelijk om na een aantal minuten of uren een herinnering in te stellen dat je te lang in de app actief bent. Bovendien kunnen notificaties voor een bepaalde tijd worden uitgezet.