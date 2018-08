Hitte en droogte: kans op een tweede hittegolf, waterverbruik iets afgenomen

Niet alleen Nederland zucht onder de hitte

Het is niet alleen warm in Nederland. Ook in andere delen van Europa is er hinder door het warme weer.

Spanje zit bijvoorbeeld in de eerste hittegolf van deze zomer. In grote delen van het land is het vandaag rond de veertig graden. In Madrid stopt de thermometer bij 40 graden, in Sevilla loopt het kwik zelfs op naar 43 graden. Op televisie worden Spanjaarden gewaarschuwd rond het middaguur zo min mogelijk de straat op te gaan. Het advies: veel water drinken en goed op baby's en ouderen letten, weet correspondent Rop Zoutberg.

Koeien slachten

Ook in Duitsland en Belgiƫ is het warm. Boeren in het oosten van Duitsland en in Denemarken moeten hun koeien slachten omdat er geen gras meer groeit, meldt de VRT. Biologische boeren in Denemarken moeten hun koeien volgens EU-afspraken minstens 60 procent vers gras laten eten. Door de droogte lukt dat niet meer. De koeien gaan nu naar de slacht, om ze als biologisch vlees te kunnen verkopen.

In Nederland eten koeien nu al van de wintervoorraad, zei landbouworganisatie LTO gisteren. Daardoor dreigt de wintervoorraad op te raken en zonder wintervoer zullen dieren geslacht moeten worden.