Prorail wil knalgele spoorwegovergangen, want dat is veiliger

Eikelboom erkent dat niet iedereen blij was met het banaangele vlak voor hun deur: "Een aantal vond het foeilelijk. Maar dan leg je uit dat het voor hun veiligheid is en dan begrijpen ze het. Er zijn wel meer dingen die niet mooi zijn. Ik denk ook niet dat veel mensen hoogspanningsmasten mooi vinden. Maar als ze er niet zijn, hebben ze geen stroom."

Zo veilig mogelijk

De proef bij de spoorwegovergang in Baarn bleek succesvol. De knalgele kleur van het asfalt creĆ«erde meer alertheid. ProRail gaat nu ook andere overgangen geel schilderen, zo laat Eikelboom weten. Momenteel wordt geĆÆnventariseerd welke spoorwegovergangen in aanmerking komen voor een likje verf. Wanneer de overwegen worden geverfd, is nog niet duidelijk.

Op de bredere overgangen met vier sporen zullen ook grijze 'vluchtvakken' worden geschilderd. Eikelboom: "Als mensen onverhoopt toch vast komen te zitten op een overgang, kunnen ze zo in ieder geval naar een veilige plek vluchten."

Hij benadrukt wel dat het geel schilderen van overgangen een tijdelijke oplossing is. De veiligste spoorwegovergang is geen spoorwegovergang, zegt Prorail: "De komende drie jaar willen we in ieder geval alle onbewaakte overgangen weghalen of beveiligen. Over dertig jaar moeten alle overgangen weg zijn. Dat kost alleen veel geld."

Het afgelopen half jaar waren er zeven dodelijke ongelukken op een spoorwegovergang. Jaarlijks zijn er tussen de 20 tot 50 incidenten op overwegen. Gemiddeld vallen er jaarlijks elf doden. Vorige week schreef de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nog in een rapport dat het aantal slachtoffers van ongelukken bij of op spoorwegovergangen onacceptabel hoog was en omlaag moest. Bijvoorbeeld door spoorbomen te plaatsen die de hele weg afsluiten en door onbewaakte overgangen bewaakt te maken of anders op te heffen.

De overheid moest volgens de OVV meer ambitie tonen om het aantal ongevallen terug te dringen.