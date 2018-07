OVV over spoorwegovergangen: helemaal afsluiten, gebrek aan regie ministerie

Het aantal slachtoffers van ongelukken bij of op spoorwegovergangen is onacceptabel hoog en moet en kan omlaag. Bijvoorbeeld door spoorbomen te plaatsen die de hele weg afsluiten en door onbewaakte overgangen bewaakt te maken of anders op te heffen. Op termijn moet dat ertoe leiden dat er geen enkel spoorwegongeluk meer gebeurt.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) schrijft dat in een rapport naar aanleiding van drie ernstige overwegongelukken in 2016 en 2017 in Winsum, Harlingen en Wouw. Daarbij kwamen in Harlingen twee mensen om het leven en raakten in Winsum achttien mensen gewond.

Volgens de raad is de verantwoordelijkheid voor de overwegveiligheid te veel versnipperd en ligt het voor de hand om die bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te leggen. Het gebrek aan regie leidt er nu nog toe dat gevaarlijke situaties niet snel genoeg worden aangepakt.

Drukker

De OVV wijst erop dat Nederland het enige land in Europa is met veel treinverkeer en een groot aantal overgangen en dat dat geen goede combinatie is. Daar komt nog bij dat het alleen nog maar drukker wordt op het spoor en op de weg waardoor de kans op ongelukken toeneemt.

De overheid zou meer ambitie moeten tonen om het aantal ongevallen terug te dringen. De onderzoeksraad signaleert dat de overwegveiligheid de afgelopen vijftien jaar weliswaar is toegenomen, maar dat die ontwikkeling stilstaat.

Meeste ongelukken op bewaakte overgang

Jaarlijks komen gemiddeld elf mensen om bij een overwegongeluk. De meeste ongevallen gebeuren op bewaakte spoorwegovergangen. Die moeten dan ook beter beveiligd worden zodat niemand nog kan oversteken als de bomen dicht zijn.

De Raad vindt verder dat met de huidige hoge treinsnelheden onbewaakte overgangen ontoelaatbaar zijn. Die moeten beveiligd worden of anders opgeheven.

De Onderzoeksraad maakte een animatie van hun voorstel.