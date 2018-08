Veteranen aan Rutte: haal lichamen 'onze jongens' terug uit Noord-Korea

In de brief roept VOKS Rutte op om contact te zoeken met het regime in Pyongyang om de overschotten van de vijf vrij te geven. De veteranen hebben hun verzoek ook naar de Amerikaanse ambassade en die van Zuid-Korea gestuurd.

"Onze jongens hebben daar hun stinkende best gedaan", zegt Gommers. "Ze waren ingedeeld bij de Amerikaanse 2e infanteriedivisie en vochten in Amerikaanse uniformen. Het kan dus best zijn dat er onder de 55 nu vrijgegeven resten ook resten van een van onze jongens zitten. Misschien is dat nog met dna-onderzoek te achterhalen."

Geen vrede

Het is 65 jaar geleden dat de Koreaanse Oorlog eindigde. De strijd tussen het communistische noorden en het door het Westen gesteunde zuiden van Korea duurde van 1950 tot medio 1953. Na het conflict tekenden Noord- en Zuid-Korea een wapenstilstand, maar geen vredesverdrag.

Het conflict kostte miljoenen mensen het leven. 36.000 Amerikaanse militairen sneuvelden in de strijd, zo'n 7700 Amerikanen zijn als vermist opgegeven. De resten van zeker 5300 Amerikaanse militairen zouden nog in Noord-Korea zijn. Bijna 5000 Nederlanders vochten mee in de oorlog. Meer dan honderd van hen sneuvelden.