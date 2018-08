Toch verbod op verspreiden 3D-bestanden vuurwapens

Het leek erop dat databestanden om vuurwapens uit te printen met een 3D-printer vandaag online zouden komen, maar een Amerikaanse rechter heeft daar op het laatste moment een stokje voor gestoken.

"Er is een mogelijkheid dat er onherstelbare schade ontstaat door de publicatie van de bestanden", zei een federale rechter in Seattle. Het publicatieverbod is tijdelijk, maar president Trump onderzoekt of het permanent kan worden. Hij zegt dat het plan om de databestanden openbaar te maken "niet heel verstandig lijkt".

Jarenlang juridisch gevecht

De technologie om wapens te printen bestaat al jaren, maar sinds 2013 was het downloaden van de ontwerpgegevens verboden in de VS. Het ministerie van Justitie in Washington gaf vorige maand na een jarenlang juridisch gevecht toe dat het verbod in strijd is met de Amerikaanse grondwet.

Defense Distributed, de open-source organisatie die het 3D-geprinte wapen op de markt bracht, had aangevoerd dat het verbod in strijd was met het recht van vrije meningsuiting en het recht op wapenbezit.

De wapens die uit de 3D-printer komen, zijn gemaakt van hetzelfde plastic als legosteentjes. Omdat ze thuis worden geprint, kunnen consumenten vuurwapens maken zonder gescreend te worden.