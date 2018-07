Schiphol stapt naar rechter om acties beveiligers

Schiphol heeft een kort geding aangespannen om verdere werkonderbrekingen door beveiligers te laten verbieden tot en met 30 september. Volgens de luchthaven kunnen de acties van FNV en CNV leiden tot onveilige situaties.

De beveiligers van G4S Aviation Security willen meer loon en een lagere werkdruk. Uit onvrede over de stukgelopen cao-onderhandelingen onderbrakenze hun werk de afgelopen tien dagen drie keer per dag voor maximaal tien minuten. Dat was overlegd met Schiphol.

De vakbonden hebben nu echter aangekondigd dat er vijf werkonderbrekingen per dag komen en dat die een kwartier gaan duren. Dat gaat Schiphol te ver.

Geen partij

"Langere werkonderbrekingen in een drukke periode zal direct leiden tot stagnatie van de passagiersstroom, wat onveilige situaties in de terminal kan veroorzaken", schrijft de luchthaven in een verklaring.

"Bovendien vindt Schiphol dat reizigers en de luchthaven niet nog meer overlast mogen ondervinden dan zij al deden van een conflict waar zij beiden geen partij in zijn."

Rode knop

Het kort geding dient morgen om 09.00 uur. De FNV ziet het met vertrouwen tegemoet. "Wij zouden als vakbond natuurlijk geen knip voor de neus waard zijn als we de veiligheidsrisico's zouden vergroten", zegt een woordvoerder.

"Die vijftien minuten, en misschien later twintig minuten, kunnen prima. Bovendien heeft Schiphol altijd nog de mogelijkheid om op de rode knop te drukken, zodat wij onze acties à la minute kunnen stoppen."