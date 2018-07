Madrid wil EU-geld voor Spanje en Marokko om migranten op te vangen

Spanje wil meer geld van de Europese Unie voor de aanpak van de groeiende vluchtelingenstromen op de Middellandse Zee. Ook wil de regering dat Marokko meer geld krijgt, iets waar het Noord-Afrikaanse land al eerder om vroeg.

Volgens de krant El País verwachten bronnen binnen de Europese Commissie dat er een positief antwoord komt op het verzoek van de Spaanse regering.

De Spaanse regering wil geld uit het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de EU, dat 3,1 miljard euro heeft gereserveerd voor de periode van 2014 tot 2020.

Spaanse oppositiepartijen kijken met argusogen naar het verzoek, zei correspondent Rop Zoutberg in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Ze zeggen dat Marokko op dit moment bewust de kraan opendraait om er een deal uit te slepen, zoals met Turkije of Libië. Dat wordt ontkend; de autoriteiten zeggen dat de stroom groter wordt doordat de Libië-route is afgesloten."

Scheermesjes uit hek

De oppositie zegt dat Spanje de vluchtelingenstroom over zichzelf heeft afgeroepen, door bijvoorbeeld scheermesjes uit het hek bij de Spaanse enclave Ceuta in Marokko te halen en aan te kondigen dat mensen aanspraak maken op gezondheidszorg, wat hun status ook is. Partijen vinden het verstandiger om de eigen grenzen te verstevigen, bijvoorbeeld bij Ceuta en Melilla, dan om EU-geld naar Marokko te sturen.

Dit jaar zijn een kleine 21.000 migranten in Spanje aangekomen. De opvang is er belabberd, zegt Zoutberg.